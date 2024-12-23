Губернатор Ленобласти рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в 2025 году

Среди проектов, реализация которого продолжится в 2025 году, — метро в Кудрово.

В понедельник, 23 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги 2024 года и обсудил планы по развитию транспортной инфраструктуры региона в 2025 году.

Ситуация с дорогами меняется на глазах. Это действительно так, и многое сделано благодаря бюджету Ленинградской области. В этом году мы обновили 200 километров дорог. На следующий год планируем отремонтировать 240 километров дорог и построить 4 моста. Работа идет. Для нас очень важно продолжать совместные проекты с федеральным бюджетом. Среди них — завершение расширения Колтушского шоссе, обход Мурино и Новодевяткино в створе Пискаревского проспекта, строительство развязок в Мурино и Новодевяткино с выходом на Лаврики. Также в планах развязки в Кудрово, работы по которым завершатся в следующем году, — заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что продолжается расширение магистрали, ведущей к новым развязкам на Мурманском шоссе. Амбициозный проект, стоимость которого оценивается почти в 7 миллиардов рублей, связан с будущей станцией метро в Кудрово.

Еще одно направление — дороги к садоводческим товариществам (СНТ). Мы взяли на себя эти обязательства совместно с Санкт-Петербургом. До этого жалоб на плохие дороги было немного, а теперь каждую неделю приходят письма: построить или взять на баланс новую дорогу. Садоводств и петербургских дорог много, но у нас есть план работ, которому мы следуем, — отметил губернатор.