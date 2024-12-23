Дрозденко: финального решения по строительству глиноземного завода нет

Губернатор подчеркнул, что сейчас ведутся изыскательные работы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что пока окончательного решения по возведению глиноземного завода нет. На текущий момент специалисты ведут изыскательные работы ,в том числе оценивая, как предприятие может повлиять на экологию региона.

То есть, мы смотрим влияние на воду, на растительность, на ландшафтную нагрузку и так далее. Учитывая, что выбросы в атмосферу это именно H2О, больше всего внимания уделяем именно на влияние на именно ландшафтную среду. Где-то активно работает РУСАЛ по изысканиям, где-то менее активно, но окончательного решения ещё даже по определению локации нет. Это, в том числе может быть связано и со внешними обстоятельствами. Мы ситуацию не торопим, потому что мы прекрасно понимаем, что этот проект требует больших денег, — заявил губернатор.