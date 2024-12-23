В Петербурге стартовала акция «Везет в Новый год» — за рулем автобусов жители и гости города смогут увидеть Дедов Морозов, а кондукторами станут Снегурочки.

Акция продлится по 8 января. Праздничные экипажи можно встретить на городских маршрутах №№ 3, 7, 33, 76, 100, 196 и 200.

Кроме того, каждый желающий может принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно сфотографировать новогодний автобус и отправить снимок организаторам до 10 января 2025 года на адрес электронной почты meshcheryakova_vs@avtobus.spb.ru. Автор лучшей фотографии получит проездной билет «Подорожник» с балансом 2025 рублей, а также памятные сувениры.