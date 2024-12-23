В Петербурге мужчина спас тонувшего в реке Сосновка мальчика

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В Петербурге мужчина спас мальчика, который провалился под лед реки Сосновка.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, мужчина по имени Павел в тот момент работал по заявке – грузил на платформу своего эвакуатора автомобиль. Но, услышав крики о помощи, тут же бросился к реке.

Видео: vk.com/sitysun

Аккуратно подобравшись к кромке льда, он вытащил ребенка на берег. С ребенком все в порядке, местные жители отвели его домой.

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В Петербурге мужчина спас тонувшего в реке Сосновка мальчика спасение, под лед, Петербург
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01.12.2024 393
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