В Петербурге мужчина спас тонувшего в реке Сосновка мальчика

В Петербурге мужчина спас мальчика, который провалился под лед реки Сосновка.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, мужчина по имени Павел в тот момент работал по заявке – грузил на платформу своего эвакуатора автомобиль. Но, услышав крики о помощи, тут же бросился к реке.

Видео: vk.com/sitysun

Аккуратно подобравшись к кромке льда, он вытащил ребенка на берег. С ребенком все в порядке, местные жители отвели его домой.