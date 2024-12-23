Дрозденко: производство автомобилей в Ленобласти будет возобновлено

Регион активно вел переговоры с иностранными компаниями по данному вопросу, подчеркнул глава Ленобласти.

Производство автомобилей в Ленинградской области будет возобновлено, заявил губернатор Александр Дрозденко. Соответствующие договоренности были достигнуты с иностранными компаниями.

Мы вели переговоры с несколькими иностранными компаниями для того, чтобы возобновить производство. Причём даже уже не говорили про легковые автомобили, про микроавтобусы, а про малые коммерческие автомобили различного класса. Мы далеко продвинулись и этот проект уже будет реализован. Он уже приступил к реализации, — отметил губернатор.