Автобус с людьми перевернулся в Ленобласти. Шестеро в больнице

На 9-м километре трассы «Верхние Мандроги – Подпорожье» в Подпорожском районе 23 декабря около 20:25 автобус «Нефаз», перевозивший сотрудников туристического комплекса, съехал в кювет и опрокинулся.

В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров. Шесть человек пострадали и были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. За рулем автобуса находился 52-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением.

На месте происшествия работали медики, полицейские, а также спасатели из Лодейного Поля и 139 пожарной части. Прокуратура уже начала проверку, чтобы установить, были ли соблюдены все требования безопасности дорожного движения.