В России отзывают 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Российская автомобильная группа AGR, представляющая марки Skoda и Volkswagen, отзывает 55 684 автомобиля, включая 31 741 Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, выпущенные с 2014 по 2023 годы.

Как сообщил Росстандарт, причиной стало возможное накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. Это может привести к разрушению материала топливопровода.

Проблема возникает при длительной работе двигателя на холостом ходу в условиях экстремально низких температур ниже -35°C. На всех отозванных автомобилях установят кабель заземления топливного фильтра, чтобы исключить риск. Процесс займет около получаса и должен быть бесплатным для владельцев.

Водителей, чьи автомобили подпадают под отзыв, уведомит представительство AGR. Проверить, касается ли отзыв конкретной машины, можно самостоятельно, введя VIN-код на сайте Росстандарта.