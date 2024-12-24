Россиянам назвали самые выгодные часы для поездок на такси 31 декабря и 1 января

Несмотря на праздничную пору, в эти дни существуют периоды, когда цена поездки ниже.

Эксперты рекомендуют выбирать определенное время для поездок на такси 31 декабря и 1 января. Тогда добраться до близких в праздничную пору будет не так затратно.

Как пишет Mash на Мойке, самое выгодное время для поездок 31 декабря — с 18:00 до 20:00, а также после 22:00 и незадолго до полуночи.

Непосредственно в новогоднюю ночь лучше собираться в гости в промежуток между 2:30 — 4:30. Следующий период, когда цены на такси приходят в норму — с 8:00 до 11:00 и после 15:00.