Жителей Ленобласти ждут три дня дождей и мокрого снега

В МЧС рассказали о погодных условиях в регионе до конца рабочей недели.

На протяжении ближайших трех дней в Ленинградской области ожидаются сложные погодные условия.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение суток 25 декабря в 47-м регионе пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы и тумана.

Аналогичная погодная обстановка ожидается 26 и 27 декабря, передает МЧС.