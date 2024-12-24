Жителей Ленобласти ждут три дня дождей и мокрого снега

В МЧС рассказали о погодных условиях в регионе до конца рабочей недели.
На протяжении ближайших трех дней в Ленинградской области ожидаются сложные погодные условия.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение суток 25 декабря в 47-м регионе пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы и тумана.
Аналогичная погодная обстановка ожидается 26 и 27 декабря, передает МЧС.
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23.12.2024 151