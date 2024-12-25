Поезд насмерть сбил мужчину на станции «Старый Петергоф»

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Поезд
Фото: Baltphoto.ru

На станции «Старый Петергоф» 24 декабря около 15:35 грузовой поезд сбил мужчину, который пытался перебежать железнодорожные пути на красный сигнал семафора.

По данным городской пресс-службы СК России, это произошло на 33-м километре перегона. Личность погибшего пока не установлена, но на вид ему около 35-40 лет.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели пешехода. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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19.08.2022 2836
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