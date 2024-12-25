В отелях Ленобласти почти не осталось мест на новогодние праздники

В отелях и гостиницах Ленинградской области практически не осталось свободных мест на новогодние каникулы. Как сообщили 24 декабря в департаменте по туризму, более 99% номеров уже забронированы.

Особой популярностью пользуются горнолыжные и всесезонные курорты региона, четверть туристов выбрали именно их. Для гостей подготовили более 25 километров трасс и полторы тысячи номеров.

Жители и гости региона также смогут насладиться и праздничной атмосферой. С 1 по 8 января в Гатчине пройдет фестиваль «Новогодняя кутерьма», в усадьбе «Богословка» откроется горница Деда Мороза. Кириши 7 января примут фестиваль театральных миниатюр «Вифлеемская звезда», а в Тихвине и усадьбе Демидовых состоятся традиционные рождественские фестивали.