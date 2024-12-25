Авиакатастрофа в Казахстане: что известно на данный момент

Недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На борту могли находиться до 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет вылетел из международного аэропорта Баку. Через несколько минут после взлета экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Затем самолет упал примерно в 18 километрах от аэропорта.

Момент падения самолета попал на видео.

«По прибытии обнаружено возгорание воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара», – сообщает представитель МЧС Казахстана

Обстановка на месте происшествия.

На месте ЧП работают 52 человека, задействовано 11 единиц техники. Не менее шести человек выжили в результате крушения самолета.

«Азербайджанские авиалинии» сообщили, что детей на борту потерпевшего крушение самолета не было. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших. Пожар, начавшийся после крушения, уже потушен. На месте работают медики и психологи.