Авиакатастрофа в Казахстане: что известно на данный момент

Недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На борту могли находиться до 67 пассажиров и пять членов экипажа.
Самолет вылетел из международного аэропорта Баку. Через несколько минут после взлета экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Затем самолет упал примерно в 18 километрах от аэропорта.
Момент падения самолета попал на видео.
Обстановка на месте происшествия.
На месте ЧП работают 52 человека, задействовано 11 единиц техники. Не менее шести человек выжили в результате крушения самолета.
«Азербайджанские авиалинии» сообщили, что детей на борту потерпевшего крушение самолета не было. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших. Пожар, начавшийся после крушения, уже потушен. На месте работают медики и психологи.