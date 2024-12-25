Дружественная России страна начала искать замену российской нефти

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Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии начали изучать возможность закупок нефти на рынках Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании, которые традиционно закупают сырье у России, вынуждены искать альтернативные поставки из-за сложностей с импортом.

Крупнейшие индийские компании – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum – в январе столкнутся с нехваткой до 10 миллионов баррелей российской нефти, что угрожает полной загрузке их производственных мощностей.

Ситуация усугубляется сокращением экспорта российской нефти. Москва вынуждена соблюдать обязательства перед ОПЕК+, которые предполагают снижение добычи и компенсацию превышения квот.

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