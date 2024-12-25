Дружественная России страна начала искать замену российской нефти

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии начали изучать возможность закупок нефти на рынках Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании, которые традиционно закупают сырье у России, вынуждены искать альтернативные поставки из-за сложностей с импортом.

Крупнейшие индийские компании – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum – в январе столкнутся с нехваткой до 10 миллионов баррелей российской нефти, что угрожает полной загрузке их производственных мощностей.

Ситуация усугубляется сокращением экспорта российской нефти. Москва вынуждена соблюдать обязательства перед ОПЕК+, которые предполагают снижение добычи и компенсацию превышения квот.