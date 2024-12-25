Ленинградская область подвела «газовые итоги» 2024 года

Расширение применения природного газа в качестве моторного топлива остаётся одним из ключевых направлений развития мировой газовой индустрии и экономической политики России. Ленинградская область активно участвует в реализации инициатив, направленных на развитие рынка газомоторного топлива.

Газовая инфраструктура растет

В настоящее время в Ленобласти функционируют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), причем половина из них была построена при поддержке государства. Это значит, что все больше водителей могут заправлять свои автомобили метаном.

Метан в цифрах

За 2024 год объем потребления метана в регионе достиг 15 миллионов кубометров. Этого хватило, чтобы заправить 43 тысячи автомобилей на АГНКС «Газпром газомоторное топливо».

Автобусный парк на газе

Ленинградская область активно переводит общественный транспорт на газ. За последние два года доля автобусов на газомоторном топливе в автопарках региона выросла с 12,9% до 15,1%. Это стало возможным благодаря субсидиям из областного бюджета. На 2025 год на эти цели выделено 44 миллиона рублей, что позволит закупить еще 10 газовых автобусов.

Федеральная поддержка

Ленобласть также участвует в федеральной программе по обновлению общественного транспорта. В рамках этой программы в 2024 году было закуплено 70 газовых автобусов, которые уже вышли на маршруты.

Инвестиции

На период 2025-2027 годов запланированы бюджетные ассигнования в размере 132,5 миллиона рублей на перевод транспорта на газ. Из них 61,8 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Эти деньги пойдут на поддержку перевода на газ не только общественного, но и личного транспорта, такси и грузовиков.