Ленинградская область подвела «газовые итоги» 2024 года

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Расширение применения природного газа в качестве моторного топлива остаётся одним из ключевых направлений развития мировой газовой индустрии и экономической политики России. Ленинградская область активно участвует в реализации инициатив, направленных на развитие рынка газомоторного топлива.

Газовая инфраструктура растет

В настоящее время в Ленобласти функционируют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), причем половина из них была построена при поддержке государства. Это значит, что все больше водителей могут заправлять свои автомобили метаном.

Метан в цифрах

За 2024 год объем потребления метана в регионе достиг 15 миллионов кубометров. Этого хватило, чтобы заправить 43 тысячи автомобилей на АГНКС «Газпром газомоторное топливо».

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Автобусный парк на газе

Ленинградская область активно переводит общественный транспорт на газ. За последние два года доля автобусов на газомоторном топливе в автопарках региона выросла с 12,9% до 15,1%. Это стало возможным благодаря субсидиям из областного бюджета. На 2025 год на эти цели выделено 44 миллиона рублей, что позволит закупить еще 10 газовых автобусов.

Федеральная поддержка

Ленобласть также участвует в федеральной программе по обновлению общественного транспорта. В рамках этой программы в 2024 году было закуплено 70 газовых автобусов, которые уже вышли на маршруты.

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Инвестиции

На период 2025-2027 годов запланированы бюджетные ассигнования в размере 132,5 миллиона рублей на перевод транспорта на газ. Из них 61,8 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Эти деньги пойдут на поддержку перевода на газ не только общественного, но и личного транспорта, такси и грузовиков.

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09.12.2024 294
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