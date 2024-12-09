Итоги 2024 года: что примечательного произошло в транспортной системе Ленобласти?

Теме транспорта ежегодно уделяют особое внимание: обновляют автопарк общественного транспорта, добавляют новые маршруты и прочее. Сейчас в Ленобласти реализуют транспортную реформу. Что она собой представляет, сколько новых автобусов вышло на региональные направления, рассказываем в нашем материале. Особое внимание уделяем тематических поездам, которые курсировали по Ленобласти в 2024 году.

Общественный транспорт

За год в Ленобласти заменили свыше 300 транспортных средств на смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутах. К примеру, летом в Гатчине стали курсировать 24 новых автобуса, а осенью на дорогах Гатчинского округа и Кировского района — 48. В Подпорожском районе на маршрут запустили современный китайский автобус. В рамках транспортной реформы на дороги Ленобласти раньше установленного срока вышли 220 новых машин.

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Согласно жалобам жителей, в числе основных проблем в сфере транспорта — перебои в движении общественного транспорта и отсутствие автобусов на маршруте. Для профилактики в регионе проводят акцию «Автобус». В ходе ноябрьской был выявлен ряд нарушений. Чаще всего общественный транспорт имел технические неисправности.

В настоящее время реализуется проект перехода на новую модель транспортного обслуживания, которая позволит внедрить виртуальные билеты. Планировалось, что на областные маршруты в январе 2025 году выйдут около 500 новых автобусов. Однако, как мы писали выше, 220 уже поставили на областные маршруты. На данный момент за счёт средств специального казначейского кредита уже приобретено около 70 новых автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. В декабре пройдут поставки 437 автобусов большого и среднего класса, приобретённых на средства Фонда национального благосостояния.

Что принесёт реформа? появится система нетто-контрактов, позволяющая увеличить штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий контракта;

на части развивающихся направлений повысится объём перевозок, откроются новые маршруты;

все транспортные средства оборудуют под стандарты перевозки маломобильных категорий граждан, а также валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами;

автобусы на самых популярных направлениях оснастят системой «Говорящий город».

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Автобусные маршруты

В регионе оцифровали все типы маршрутов: смежные межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные. Таким образом появилась возможность взаимодействовать с корректными, полноценными и актуальными данными.

Помимо этого, на части маршрутов ввели использование карты «Подорожник» для оплаты проезда. Она действует только на тех направлениях, где карта востребована.

За год также появилось несколько новых. На автобусе №639В теперь можно добраться из Волосово в Петербург. В мае администрация Мурино утвердила четыре новых направления: №2 — от станции метро «Девяткино» через Шоссе в Лаврики и обратно; №3 — от станции метро до Ручьевского проспекта и обратно; №4 до улицы Охтинская аллея и №5 через Екатерининскую к Охтинской аллее.

Обновления коснулись и поездов. Так, с 26 августа запустили новый маршрут «Девяткино-Ладожский вокзал» через деревню Капитолово в Ленинградской области. Время в пути — 20 минут.

Что интересного происходило на железных дорогах?

Что касается ж/д транспорта, то нынешний год внёс дополнения. В феврале впервые от Финляндского вокзала до станции Ладожское озеро запустили тематическую «Ласточку», раскрывающую историю блокадного Ленинграда. В электропоезде разместили архивные фотографии и документы. Каждый из пяти вагонов «Ласточки» раскрывал одну из тем жизни осаждённого города: быт, медицина, культура, искусство и промышленность.

Несколько раз в путь отправлялась «Пушкинская ласточка», оформление которой посвящено творчеству великого русского поэта. Сперва в июле она доставляла до Выборга гостей фестивалей «Балтик Ралли» и «Книжный маяк». А осенью, в День лицеиста, скоростной электропоезд совершил поездку от Финляндского вокзала до Гатчины. В вагонах «Пушкинской ласточки» пассажиры имели возможность вспомнить самые известные стихотворение Александра Сергеевича, которые были размещены на баннерах. Для украшения впервые использовались иллюстрации, сгенерированные искусственным интеллектом. Каждый вагон раскрывал одну из тем: «Пушкинская эпоха, привычки, интересные факты из жизни поэта», «Поэзия А.С. Пушкина», «Повести Ивана Петровича Белкина», «Сказочный» и так далее. Во время рейса каждый пассажир мог прослушать тематический аудиогид, отсканировав qr-код, размещенный на иллюстрациях.

С 29 апреля между Петербургом и Выборгом начал курсировать скоростной электропоезд с туристическим вагоном в составе. Он расположился в хвосте «Ласточки». В пути пассажирам рассказывали интересные факты о местах по маршруту следования, в том числе о Зеленогорске, Рощино и Выборге. За ответы на вопросы пассажирам вручали памятные сувениры. Попасть на такую экскурсию можно было в основном по субботам. Стоимость поездки равнялась цене билета к короткой прибавляли 129 рублей за экскурсию. Финальный выезд сезона 2024 года выпал на 14 сентября.

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Отметим, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустила акцию: «При покупке абонемента на пригородный поезд – книга в подарок». С условиями акции можно ознакомиться на сайте организации. Также АО «СЗППК» проводит опросы на тему графика движения пригородных поездов.