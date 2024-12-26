Ссора закончилась поножовщиной во Всеволожском районе. Два участника – два ножа

В деревне Касимово Всеволожского района 25 декабря около 02:00 застолье 35-летнего жителя Волгограда и его 45-летнего товарища из Москвы закончилось поножовщиной.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой волгоградец ударил ножом москвича в живот. Оба мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии.

У жителя Москвы диагностировали проникающее ножевое ранение с повреждением желудка. У его оппонента – закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибы.

На месте происшествия полицейские изъяли два ножа. Возбуждены уголовные дела, однако меры пресечения пока не назначены из-за госпитализации участников конфликта.