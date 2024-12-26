Станция петербургского метро «Горный институт» откроется утром 27 декабря

Станция метро «Горный институт» в Петербурге начнет работать 27 декабря в девять часов утра.
Вестибюль будет открыт на вход и выход, работы полностью завершены, заявил в своем тг-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.
Станция метро «Горный институт» расположена на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии. Дата открытия менялась несколько раз.
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