Станция петербургского метро «Горный институт» откроется утром 27 декабря

Станция метро «Горный институт» в Петербурге начнет работать 27 декабря в девять часов утра.

Вестибюль будет открыт на вход и выход, работы полностью завершены, заявил в своем тг-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Станция метро «Горный институт» расположена на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии. Дата открытия менялась несколько раз.