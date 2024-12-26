Станция петербургского метро «Горный институт» откроется утром 27 декабря

Поделиться

Станция метро «Горный институт» в Петербурге начнет работать 27 декабря в девять часов утра.

Вестибюль будет открыт на вход и выход, работы полностью завершены, заявил в своем тг-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Станция метро «Горный институт» расположена на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии. Дата открытия менялась несколько раз.

Вам будет интересно
Станция петербургского метро «Горный институт» откроется утром 27 декабря Петербург, метро, Горный институт
Ввод станции метро «Театральная» в Петербурге отложили на три года
Ввод в эксплуатацию наземного выхода со станции метро «Театральная» в Петербурге откладывается примерно на три года, до 2028-го. По его словам,...
13.12.2024 246
Автор