В Ленобласти начались съемки военной драмы о героизме детей-сирот, проявленном ими во время оккупации Гатчинского района Ленобласти немецко-фашистскими захватчиками.
«Основанный на реальных событиях полнометражный художественный фильм с рабочим названием «Детский лагерь смерти» создается в рамках проекта «Без срока давности»», — пояснили в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа», занимающейся производством картины при поддержке Фонда кино.
Действие фильма разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной территории Гатчинского района Ленобласти. Нацисты привозят в кузове грузовика несколько советских детей-сирот в Вырицу, где находится так называемый «детский приют», по сути, являющийся концлагерем. Ребят содержат в нечеловеческих условиях и используют как доноров. Сплотившись, дети решают бежать.
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