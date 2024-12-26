В Ленобласти усиливают меры безопасности на объектах критической инфраструктуры и в людных местах

В Ленинградской области усиливают меры безопасности на объектах критической инфраструктуры, транспорте, массовых мероприятиях и детских праздниках, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем тг-канале.

Спасатели и медики будут постоянно дежурить в местах проведения массовых мероприятий. Руководители предприятий, в особенности, оборонных и энергетических, должны будут усилить меры безопасности, включая защиту от БПЛА. Коммунальщикам поручено сформировать запас ресурсов на случай аварий и провести проверку готовности всех подразделений.

Ежедневный резерв сотрудников органов правопорядка в новогодние праздники будет увеличен на 15%, круглосуточно будут дежурить 149 подразделений пожарно-спасательного гарнизона области и аварийные бригады коммунальщиков.