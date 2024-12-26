Специалисты с точностью до часов рассказали, как долго могут храниться закуски.
В Роспотребнадзоре по Ленинградской области напомнили, что салаты являются скоропортящимся продуктом, который категорически не рекомендуется оставлять на новогоднем столе на всю ночь, особенно в заправленном виде. Хранить салаты следует в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.
Срок годности салата зависит от его ингредиентов:
— из свежих овощей и фруктов: 18 часов (или 12 часов после заправки);
— с мясом, птицей или копченостями: 18 часов (или 12 часов после заправки);
— из вареных овощей: 18 часов (или 12 часов после заправки);
— с консервированными овощами или яйцами: 6 часов после заправки;
— с морепродуктами: 12 часов без заправки;
— с солеными, маринованными или квашеными овощами: 36 часов.
Также специалисты напомнили одно непреложное правило кулинарии — заправлять салат следует перед подачей. Тогда закуска останется свежей дольше.