Специалисты с точностью до часов рассказали, как долго могут храниться закуски.

В Роспотребнадзоре по Ленинградской области напомнили, что салаты являются скоропортящимся продуктом, который категорически не рекомендуется оставлять на новогоднем столе на всю ночь, особенно в заправленном виде. Хранить салаты следует в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.

Срок годности салата зависит от его ингредиентов:

— из свежих овощей и фруктов: 18 часов (или 12 часов после заправки);

— с мясом, птицей или копченостями: 18 часов (или 12 часов после заправки);

— из вареных овощей: 18 часов (или 12 часов после заправки);

— с консервированными овощами или яйцами: 6 часов после заправки;

— с морепродуктами: 12 часов без заправки;

— с солеными, маринованными или квашеными овощами: 36 часов.

Также специалисты напомнили одно непреложное правило кулинарии — заправлять салат следует перед подачей. Тогда закуска останется свежей дольше.