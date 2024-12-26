Дрозденко: подготовку убежищ в Ленобласти необходимо завершить в июне 2025 года

Губернатор региона поставил задачу завершить необходимые работы не позже июня следующего года.

Подготовка убежищ в Ленинградской области должна быть завершена не позднее июня 2025 года. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны и действий в условиях ЧС. Я хотел бы здесь также особо остановиться на необходимости завершения работы по подготовке укрытий, убежищ для обеспечения безопасности наших граждан в случае возникновения ЧС, в том числе извне. Эта работа требует завершения не позднее июня следующего года, — подчеркнул глава региона.