WhatsApp* перестанет работать на некоторых Android-смартфонах с января

Разработчики прекратят поддержку мессенджера на ряде устройств с 2025 года.

Разработчики мессенджера WhatsApp* объявили о прекращении поддержки мессенджера на 19 моделях Android-смартфонов с 1 января 2025 года. Это коснется устаревших устройств, выпущенных более 10 лет назад и работающих на операционной системе Android KitKat или более ранних версиях.

В список устройств, которые больше не будут поддерживать WhatsApp, вошли смартфоны от Samsung (Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini), Motorola (Moto G 1-го поколения, Razr HD, Moto E 2014 года), HTC (One X, One X+, Desire 500, Desire 601), LG (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90) и Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V).

Разработчики WhatsApp рекомендуют владельцам этих устройств перенести данные из мессенджера на более новые смартфоны.

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