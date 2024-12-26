Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который попытался скрыться с места ДТП в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти задержали 46-летнего жителя Отрадного, который устроил аварию и попытался скрыться при виде патрульного автомобиля.

По предварительным данным, мужчина на Renault Sandero выехал на «встречку», где столкнулся с LADA Vesta, от удара иномарка перевернулась на крышу. Свидетелями аварии стали росгвардейцы, которые патрулировали территорию. Они вызвали скорую помощь и ГАИ.

пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Увидев патрульных, виновник ДТП выбрался из перевернутого автомобиля и побежал вдоль трассы. Бойцы догнали его и задержали. Водитель был пьян. Также росгвардейцы оказали доврачебную помощь 44-летнему водителю LADA.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.