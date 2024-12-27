Жители Европы больше не хотят поддерживать Украину «до победы»

Готовность поддерживать Украину до победы в конфликте с Россией (даже если это означало бы продление боевых действий) резко упала в европейских странах. Европейцы все чаще предпочитают завершить украинский кризис путем переговоров, даже если это приведет к потере территорий для Украины.

Согласно опросу, проведенному в декабре в семи европейских странах, только в трех из них поддержка продолжения боевых действий ради победы Украины остается актуальной, но также везде идет на спад и воспринимается все более маргинальной.

Например, в Швеции она снизилась с 60% в начале 2023 года до 50%, в Дании – с более чем половины до 40%. В Великобритании поддержка упала до 36%, в Германии – до 28%, в Испании – до 25%, во Франции – до 23%, а в Италии – до 15%.

В Германии, Испании, Франции и Италии большинство выступает за завершение конфликта даже ценой потери территорий: от 43% во Франции до 55% в Италии.

Кроме того, растет нежелание увеличивать объемы помощи Киеву, которые уже превысили $200 миллиардов, превысив ВВП Украины ($178 миллиардов в 2023 году, по данным Всемирного банка). Лишь немногие европейцы поддерживают дальнейшее увеличение помощи: 11% в Италии, 14% во Франции, 17% в Испании и Дании, 21% в Германии и Великобритании, 29% в Швеции.