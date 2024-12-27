Штат дворников Петербурга планируют увеличить на 2000 человек

В Санкт-Петербурге планируют увеличить штат дворников на 2000 человек. По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, тысячу новых сотрудников наймут к 1 января, а остальных – к 1 июля следующего года.

«Задача, которую мы ставим на следующий год, – чтобы у нас все больше было тех сотрудников, которые прошли необходимую аттестацию и постоянно находятся в штате», – заявил Евгений Разумишкин

Новые дворники будут получать около 65 тысяч рублей и смогут арендовать жилье на льготных условиях. Для этого во всех районах города подготовлены квартиры по коммерческому найму. Также власти обновляют инвентарь и улучшают условия труда.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает порядка 8000 дворников. Из них около 4000 трудятся в жилищных агентствах, сообщает «Бриф».