Старт «Лыжных стрел» перенесли на 2025 год

Запуск «Лыжных стрел», которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, перенесли из-за погодных условий.

Они начнут курсировать с 11 января 2025 года, сообщает пресс-служба СЗППК. Теперь «Лыжные стрелы» будут отправляться с Финляндской вокзала в Орехово и с Московского вокзала в Шапки: 11, 19, 25 января, 2, 8, 16, 22 февраля, 2, 8, 16, 22 марта. До Токсово с Финляндского вокзала: 12, 18, 26 января, 1, 9, 15, 23 февраля, 1, 9, 15, 23 марта.

Изначально «Лыжные стрелы» планировали запустить с 29 декабря.