Жительница Ленобласти предстанет перед судом за истязание дочери

За истязание своей 10-летней дочери перед судом предстанет 30-летняя жительница поселка Ульяновка Тосненского района.

Как сообщили в Следственном комитете, женщину задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, она систематически наносила побои ребенку и совершала иные насильственные действия.

Против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.