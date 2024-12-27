Жительница Ленобласти предстанет перед судом за истязание дочери

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Суд
Фото: Baltphoto.ru

За истязание своей 10-летней дочери перед судом предстанет 30-летняя жительница поселка Ульяновка Тосненского района.

Как сообщили в Следственном комитете, женщину задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, она систематически наносила побои ребенку и совершала иные насильственные действия.

Против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

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24.06.2022 5502
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