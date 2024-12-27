Авария на водопроводе оставила без воды жителей Гатчины

В Гатчине 27 декабря произошла авария на магистральном водопроводе, из-за которой в некоторых районах города временно отключили водоснабжение.

Как сообщили в районной администрации, проводится технологическое переключение на резервные источники подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на ближайшие два часа.