РЖД 31 декабря и 1 января подарит своим маленьким пассажирам подарки

Дети, отправляющиеся в путешествие на поездах «Сапсан», «Ласточка», «Рускеальский экспресс» и «Уральский экспресс» 31 декабря и 1 января получат подарочные наборы.

В других поездах дальнего следования маленькие пассажиры получат шоколад, сообщили в РЖД. Пригородные компании по всей стране, от Сахалина до Калининграда, уже организуют акции и представления на платформах и в поездах. Сказочные герои дарят сладкие угощения, подарки и сувениры.