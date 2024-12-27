РЖД 31 декабря и 1 января подарит своим маленьким пассажирам подарки

Дети, отправляющиеся в путешествие на поездах «Сапсан», «Ласточка», «Рускеальский экспресс» и «Уральский экспресс» 31 декабря и 1 января получат подарочные наборы.
В других поездах дальнего следования маленькие пассажиры получат шоколад, сообщили в РЖД. Пригородные компании по всей стране, от Сахалина до Калининграда, уже организуют акции и представления на платформах и в поездах. Сказочные герои дарят сладкие угощения, подарки и сувениры.
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