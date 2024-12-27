Морская вода и собачьи лакомства помогли мужчине дожить до 110 лет

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В Великобритании свой 110-й юбилей отметил в доме престарелых Дональд Роуз, пишет издание Daily Mail.

Дональд Роуз
Фото: www.dailymail.co.uk

Как рассказала сотрудница учреждения, где живёт старейший мужчина Великобритании, никаких секретных практик для своего долгожительства Роуз специально не использовал. Но он уверен, что причиной долгих лет жизни стал рацион в годы Второй мировой войны. Тогда ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьей едой. Это привело к тому, что его внутренности «замариновались». Итог — он всё ещё жив, считает долгожитель.

В честь праздника Дональд Роуз получил открытку от британской королевской семьи.

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