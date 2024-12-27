Морская вода и собачьи лакомства помогли мужчине дожить до 110 лет

В Великобритании свой 110-й юбилей отметил в доме престарелых Дональд Роуз, пишет издание Daily Mail.

Как рассказала сотрудница учреждения, где живёт старейший мужчина Великобритании, никаких секретных практик для своего долгожительства Роуз специально не использовал. Но он уверен, что причиной долгих лет жизни стал рацион в годы Второй мировой войны. Тогда ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьей едой. Это привело к тому, что его внутренности «замариновались». Итог — он всё ещё жив, считает долгожитель.

В честь праздника Дональд Роуз получил открытку от британской королевской семьи.