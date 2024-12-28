Отец убил троих сыновей и годовалую дочь в Тверской области

В субботу, 28 декабря, в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти.

Предварительно, их убил 37-летний отец. После совершенного преступления мужчина неудачно попытался расправиться с собой. Сейчас он находится в отделении реанимации на ИВЛ.

Предварительно, убитые дети — трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Всего в семье воспитывается шестеро детей.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.