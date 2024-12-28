Кабмин запретил звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенничеством

Правительство России запретило звонки с IP-телефонии, которой пользуются мошенники. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о технологии, которая позволяла мошенникам подменять номера, представляясь сотрудниками различных ведомств.

В правительстве заверили, что решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.