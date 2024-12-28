Санта-Клауса сбили ракетой над Россией

Вtelegram-каналах 27 декабря распространился новогодний ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Россией.

В ролике Санта летит над Москвой на санях, его сбивает ракета ПВО, а от взрыва его саней начинается салют. Затем показан оператор ПВО, который говорит сидящему рядом Деду Морозу: «Все, цель уничтожена».

А Дед Мороз ответил: «Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе». И поздравил с Новым годом.

Видео: t_me/dimsmirnov175