Санта-Клауса сбили ракетой над Россией

Вtelegram-каналах 27 декабря распространился новогодний ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Россией.
В ролике Санта летит над Москвой на санях, его сбивает ракета ПВО, а от взрыва его саней начинается салют. Затем показан оператор ПВО, который говорит сидящему рядом Деду Морозу: «Все, цель уничтожена».
А Дед Мороз ответил: «Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе». И поздравил с Новым годом.
Видео: t_me/dimsmirnov175
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