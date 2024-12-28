Итоги работы ЕР в 2024 году: в сфере семейной политики принято более 50 законов

Как сообщает сайт ER.ru, уходящий 2024 год был годом испытаний крепости нашего духа и готовности делом доказать свою преданность нашим ценностям и идеалам, отметил секретарь Генсовета «Единой России».

«Продолжилось беспрецедентное давление на страну, продолжилась специальная военная операция. Страна, партия и каждый из нас сделали всё, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее. Говоря об итогах работы «Единой России», считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработаны и приняты более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов – по защите прав участников СВО и их семей», – сказал Владимир Якушев

Он напомнил, что на прошедшем XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев чётко обозначили задачи на ближайшую перспективу.

«Многие из них касаются работы по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. Для этого в народной программе партии появился отдельный раздел. Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится – она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026 году», – подчеркнул Владимир Якушев

На Съезде Президент также отметил роль «Единой России» в программах строительства и ремонта школ, социальной газификации, во многих других значимых для людей проектах.

«Она должна стать ещё существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры – региональных отделений, «Молодой Гвардии Единой России», института наших сторонников», – считает секретарь Генсовета партии

Он также отметил, что, подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, партия объявила 2025-й Годом муниципального депутата.