В Тихвине простились с погибшим на СВО Станиславом Светловым

Жители Тихвинского района Ленобласти проводили в последний путь земляка Станислава Светлова, погибшего в ходе спецоперации.

Станислав погиб 5 декабря. Ему был 41 год.

Станислав Светлов родился в Тихвине, окончил местную школу, получил специальность станочника в профессионально-техническом училище №7 им. Е.И. Лебедева. В последние годы он трудился слесарем на ТВЗ. В апреле 2024 года Станислав заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.