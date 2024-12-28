В Тихвине простились с погибшим на СВО Станиславом Светловым

Жители Тихвинского района Ленобласти проводили в последний путь земляка Станислава Светлова, погибшего в ходе спецоперации.
Станислав погиб 5 декабря. Ему был 41 год.
Станислав Светлов родился в Тихвине, окончил местную школу, получил специальность станочника в профессионально-техническом училище №7 им. Е.И. Лебедева. В последние годы он трудился слесарем на ТВЗ. В апреле 2024 года Станислав заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.
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