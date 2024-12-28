Новогоднюю елку для поселка в Ленобласти срубили у жилого дома

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В местной администрации заявили, что на спиливание имелось официальное разрешение, а дерево росло на муниципальной земле.

Новогодняя елка, которая украшает центральную площадь поселка Романовка во Всеволожском районе Ленобласти, как оказалось, была срублена у жилого частного дома. На это местные жители пожаловались порталу 78.ru.

По словам местных, дерево росло 40 лет на улице Школьной и было посажено отцом российской актрисы Светланы Сухановой. Однако теперь на месте, где раньше красовалась пышная ель, остался лишь пень.

В администрации пояснили, что дерево находилось за пределами частного земельного участка. К тому же, муниципалитет получил разрешение на сруб ели, а владельцам расположенного рядом дома звонили перед работами, но никто не взял трубку.

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