Диетолог назвала один из лучших напитков для пожилых

Поделиться

Этот напиток — настоящий кладезь полезных соединений. А еще он очень дешевый.

Одним из лучших напитков для пожилых людей является кефир. По словам диетолога Елены Соломатиной, молочный продукт положительно влияет на кишечник и помогает в профилактике остеопороза.

Соломатина отметила, что кефир хорошо усваивается организмом и содержит лакто- и бифидобактерии, которые поддерживают микробиом кишечника, что, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета и улучшению состояния нервной системы.

В напитке есть кальций и витамин D, поэтому кефир может помочь людям старше 60 лет в профилактике перелома шейки бедра и остеопороза. Разрушение различных тканей будет отодвигаться, — цитирует врача «М24».
Вам будет интересно
Диетолог назвала один из лучших напитков для пожилых советы врача, рацион, пожилые
Врач назвала самые вредные привычки россиян на Новый год
Диетолог рекомендовала россиянам не пропускать приемы пищи в течение 31 декабря, а также пить побольше воды. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о...
26.12.2024 131
Автор