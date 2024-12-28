Диетолог назвала один из лучших напитков для пожилых

Этот напиток — настоящий кладезь полезных соединений. А еще он очень дешевый.

Одним из лучших напитков для пожилых людей является кефир. По словам диетолога Елены Соломатиной, молочный продукт положительно влияет на кишечник и помогает в профилактике остеопороза.

Соломатина отметила, что кефир хорошо усваивается организмом и содержит лакто- и бифидобактерии, которые поддерживают микробиом кишечника, что, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета и улучшению состояния нервной системы.

В напитке есть кальций и витамин D, поэтому кефир может помочь людям старше 60 лет в профилактике перелома шейки бедра и остеопороза. Разрушение различных тканей будет отодвигаться, — цитирует врача «М24».