Врач назвала самые вредные привычки россиян на Новый год

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Диетолог рекомендовала россиянам не пропускать приемы пищи в течение 31 декабря, а также пить побольше воды.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о главных ошибках, которые россияне допускают в новогоднюю ночь. Эти привычки многих приводят к перееданию и проблемам со здоровьем.

Как подчеркнула специалист в беседе с «М24», многие россияне пропускают завтрак и обед 31 декабря, начиная есть только во время праздничного ужина. Это очень вредно.

Мухина пояснила, что голодный организм намного позже чувствует насыщение, что приводит к перееданию, набору веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Диетолог рекомендует обязательно завтракать, обедать и полдничать, а за праздничным столом употреблять не более 600-800 граммов пищи.

Еще одной распространенной ошибкой, по мнению Мухиной, является отказ от воды во время застолья. Питьевой режим помогает избежать обезвоживания, уменьшает чувство голода и снижает интоксикацию.

Диетолог рекомендует пить в два раза больше воды, чем алкоголя. Например, после 50 граммов спиртного следует выпить 100 миллилитров воды. Ну а идеальный вариант — и вовсе отказаться от горячительных напитков.

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