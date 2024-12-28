«Газпром» полностью прекратит поставки газа в Молдавию с 2025 года

Такое решение было принято из-за долгов республики перед российской компанией.

«Газпром» введет ограничения на поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Как сообщили в компании, решение вызвано тем, что республика накопила долги и не возвращает их.

ПАО «Газпром» с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки, — передает пресс-служба компании.