Российские конструкторы оценили трофейные немецкие танки Leopard

На «Уралвагонзаводе» заявили, что ничего особенного в бронетехнике нет.

Техническое и боевое оснащение немецких танков Leopard, захваченных в зоне СВО, не представляют ничего особенного. Об этом заявили специалисты «Уралвагонзавода» после детального изучения бронетехники.

Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет, — приводит сообщение экспертов РИА Новости.