Российские конструкторы оценили трофейные немецкие танки Leopard

На «Уралвагонзаводе» заявили, что ничего особенного в бронетехнике нет.
Техническое и боевое оснащение немецких танков Leopard, захваченных в зоне СВО, не представляют ничего особенного. Об этом заявили специалисты «Уралвагонзавода» после детального изучения бронетехники.
Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет, — приводит сообщение экспертов РИА Новости.
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