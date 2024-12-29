Самолет со 175 пассажирами на борту разбился в Южной Корее

Boeing 737 потерпел крушение во время посадки.

В воскресенье, 29 декабря, при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным местных СМИ, среди обломков нашли двух выживших. Причиной авиакатастрофы могло стать столкновение самолета с птицами.

Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования близким погибших в трагедии. По имеющейся информации, россиян на борту разбившегося самолета не было.

По последним данным, известно о 96 погибших.