Момент падения самолета крупным планом в Актау попал на видео

Кадрами авиакатастрофы с RT поделились сотрудники аэропорта.
Последние секунды полета пассажирского самолета, следовавшего рейсом Баку-Грозный, удалось запечатлеть на видео. Кадрами с RT поделились сотрудники аэропорта в Актау.
По имеющейся информации, после крушения самолета 32 человека выжили. Они находятся в больнице.
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