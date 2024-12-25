Момент падения самолета крупным планом в Актау попал на видео

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Кадрами авиакатастрофы с RT поделились сотрудники аэропорта. 

Последние секунды полета пассажирского самолета, следовавшего рейсом Баку-Грозный, удалось запечатлеть на видео. Кадрами с RT поделились сотрудники аэропорта в Актау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По имеющейся информации, после крушения самолета 32 человека выжили. Они находятся в больнице.

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25.12.2024 58
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