Эстония не станет закрывать границу с Россией

В МВД страны заявили, что это не решит вопросы безопасности.
Эстония не собирается предпринимать ограничительные меры на границе с Россией. В МВД страны заявили, что в этом нет необходимости.
Возможно, не стоит спешить… Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы… Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой, — подчеркнул глава МВД Эстонии.
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