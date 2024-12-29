Эстония не станет закрывать границу с Россией

В МВД страны заявили, что это не решит вопросы безопасности.

Эстония не собирается предпринимать ограничительные меры на границе с Россией. В МВД страны заявили, что в этом нет необходимости.

Возможно, не стоит спешить… Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы… Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой, — подчеркнул глава МВД Эстонии.