Полиция задержала серийного автоугонщика, орудовавшего в Ленобласти: им оказался житель Пскова

Задержанный вместе с сообщником похитил в августе этого года три иномарки у жителей Ленинградской области. Ущерб составил 8,5 млн рублей.

Главк МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил о поимке жителя Пскова, причастного к автоугонам на территории 47-го региона.

В августе 2024 года в полицию поступило сразу несколько сообщений о хищениях иномарок на территории Ленинградской области. Так, в деревне Старополье Сланцевского района был похищен автомобиль «Киа К5», в поселке Большой Сабск Волосовского района – «Тойота RAV4», а в Луге — «Киа Соренто Прайм», — указано в сообщении.

По информации ведомства, мужчина действовал не один. Розыск его сообщника все еще продолжается. Также правоохранители устанавливают местонахождение похищенных иномарок.