Ветклиники в Ленобласти будут работать в штатном режиме в новогодние праздники

Все ветеринарные государственные клиники и районные станции по борьбе с болезнями животных в Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в штатном режиме.

Кроме того, во всех госучреждениях будут работать номера «горячей линии» для оперативной связи. С графиком работы учреждений можно ознакомиться на их официальных сайтах, список — по ссылке.

Напомним, с 1 января 2025 года регистрация домашних животных в Ленинградской области станет обязательной.