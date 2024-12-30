Школьники засыпали снегом Вечный огонь в Кингисеппе

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В полицию 29 декабря поступило сообщение о том, что накануне неизвестные повредили Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот» в Кингисеппе Ленобласти — горелка оказалась засыпана снегом.

Спустя шесть часов работа оборудования была восстановлена.

Вскоре были задержаны и подозреваемые. Ими оказались школьники 10 и 11 лет, один из них учится школе с уклоном в православную культуру. После разговора в отделе полиции их передали родителям.

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