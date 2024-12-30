Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор

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В понедельник, 30 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и поздравил всех жителей региона с наступающим Новым годом.

«В дождливый декабрь поймать новогоднее настроение сложнее, но ничего невозможного нет. Своим праздничным убранством делится город энергетиков — Сосновый Бор», — говорится в публикации.
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, ДрозденкоФото: t.me/drozdenko_au_lo
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Дрозденко показал новогодний Сосновый Бор Сосновый Бор, Ленообласть, Дрозденко
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