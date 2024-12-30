Повторные выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы

Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы.

Речь идет о небольших пластах мазута, сообщили 30 декабря в оперативном штабе Краснодарского края. Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы.

В Темрюкском районе новых выбросов не обнаружено.

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Минтранс России сообщил, что с начала разлива мазута в Черном море обследовано 400,8 кв. км акватории, очищено 29,4 кв. км. Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. Общая протяженность загрязненного побережья — 55 км. В Краснодарском крае и Крыму введен режим ЧС.