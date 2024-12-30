Песков: предпосылок для завершения конфликта на Украине нет

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также подчеркнул, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов, а о переговорах сейчас речь идти не может, поскольку они законодательно запрещены украинскими властями.
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19.12.2024 291