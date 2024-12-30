Поселки под Выборгом остались без света из-за непогоды

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Утром 30 декабря без света остались жители поселка Яковлево и Луговое в Выборгском районе Ленобласти. Проблемы с электроснабжением связаны с непогодой.

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В ПАО «Россети Ленэнерго» сообщили, что технологическое нарушение на линии электропередачи напряжением 10 кВ зафиксировано около девяти утра. На месте работают специалисты.

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Сегодня, 30 декабря, в регионе порывы ветра достигают 15-18 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.

В случае аварийных отключений жителям рекомендуют обращаться по телефонам:

  • «горячие линии» электросетевых компаний.
  • справочник единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.
  • ситуационный центр по вопросам энергетики в Ленинградской области
  • единый номер газовой службы: 004.
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